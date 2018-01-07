На Украине предложили признать "оккупацией" годы страны в составе СССР

При этом, по мнению главы Украинского института национальной памяти, нельзя пересматривать акт провозглашения независимости государства.

Киеву необходимо признать "оккупацией" советский режим и назвать 2017-й годом "столетия начала большевистской агрессии", считает глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

— Речь идёт о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима, — сказал Вятрович в интервью "5 каналу".

По его словам, власти Украины должны предпринять "политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917–1921 годов до современного государства".

Он отметил, что надо проводить информационную работу, чтобы сформировать преемственность нынешней Украины к УНР.