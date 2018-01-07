На Украине предложили признать "оккупацией" годы страны в составе СССР
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При этом, по мнению главы Украинского института национальной памяти, нельзя пересматривать акт провозглашения независимости государства.
Киеву необходимо признать "оккупацией" советский режим и назвать 2017-й годом "столетия начала большевистской агрессии", считает глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
— Речь идёт о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима, — сказал Вятрович в интервью "5 каналу".
По его словам, власти Украины должны предпринять "политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917–1921 годов до современного государства".
Он отметил, что надо проводить информационную работу, чтобы сформировать преемственность нынешней Украины к УНР.
При этом Вятрович подчеркнул, что акт провозглашения независимости Украины, который был принят в 1991 году, пересматривать нельзя, так как в нём прописаны неприкосновенность и неделимость страны.