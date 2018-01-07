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Опубликовано 7 января 2018, 14:47

СМИ сообщили о взрыве возле станции метро в Стокгольме

Взрыв прогремел у входа на станцию метро Varby gard на юго-западе Стокгольма, сообщает The Local. По предварительным данным, один из пассажиров заметил бесхозную коробку и поднял её с земли, после чего сдетонировало взрывное устройство, находившееся внутри.

На данный момент известно о двух пострадавших: 60-летнем мужчине — он находится в тяжёлом состоянии — и 45-летней женщине.

Район ЧП перекрыт, работают экстренные службы.

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Марина Калегина
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