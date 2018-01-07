СМИ сообщили о взрыве возле станции метро в Стокгольме
Взрыв прогремел у входа на станцию метро Varby gard на юго-западе Стокгольма, сообщает The Local. По предварительным данным, один из пассажиров заметил бесхозную коробку и поднял её с земли, после чего сдетонировало взрывное устройство, находившееся внутри.
Sprādzienā metro stacijā #VårbyGård #Stokholma #Zviedrija piepilsētā #Huddinge cietuši 2 cilvēki. Iespējams sprāgusi rokas granāta. Policija veic izmeklēšanu.— BreakingLV (@breakinglv) 7 января 2018 г.
Pedro Illanes (Facebook) pic.twitter.com/H3pq7Mma03
На данный момент известно о двух пострадавших: 60-летнем мужчине — он находится в тяжёлом состоянии — и 45-летней женщине.
JUST NU: Äldre man har allvarliga skador efter explosion utanför tunnelbanestationen i Vårby gård. Enligt uppgifter till Aftonbladet rör det sig om en misstänkt handgranat. Rubriceras som försök till mord och allmänfarlig ödeläggelsehttps://t.co/veunZJRdo8 pic.twitter.com/GKFpWhTNgv— Aftonbladet (@Aftonbladet) 7 января 2018 г.
Район ЧП перекрыт, работают экстренные службы.