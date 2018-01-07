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Регион
Опубликовано 7 января 2018, 15:55

В полиции заявили, что взрыв в Стокгольме не связан с терроризмом

Правоохранительные органы Стокгольма не считают терактом взрыв, прогремевший сегодня у станции метро на юго-западе города. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя местной полиции.

— Инцидент не имеет никакого отношения к терроризму, — уверен собеседник телеканала.

Напомним, взрыв прогремел после того, как 60-летний прохожий поднял с земли бесхозную коробку. Помимо него пострадала ещё женщина, находившаяся в этот момент поблизости.

Другие подробности уточняются.

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Марина Калегина
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