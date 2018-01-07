В полиции заявили, что взрыв в Стокгольме не связан с терроризмом
Правоохранительные органы Стокгольма не считают терактом взрыв, прогремевший сегодня у станции метро на юго-западе города. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя местной полиции.
#ULTIMORA SVEZIA: Esplode ordigno fuori dalla stazione di una metropolitana di Varby Gard a Stoccolma: 2 feriti, un 60enne che lo avrebbe raccolto e una 45enne. Polizia: Per ora non c'è motivo di pensare che si tratti di terrorismo pic.twitter.com/UR418OVnwy— NEWSTG (@NewsTG_) 7 января 2018 г.
— Инцидент не имеет никакого отношения к терроризму, — уверен собеседник телеканала.
Напомним, взрыв прогремел после того, как 60-летний прохожий поднял с земли бесхозную коробку. Помимо него пострадала ещё женщина, находившаяся в этот момент поблизости.
Другие подробности уточняются.