"Надо будет вернуть пол-Украины в Россию". В ГД ответили на слова об "оккупации"

Как отметил депутат Леонид Калашников, до создания СССР Харьков, Днепропетровск и Донбасс не входили в состав Украины.

Если Украина признаёт период нахождения в составе СССР "оккупацией", то она должна быть готова отказаться от территорий, переданных ей в советское время. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Если к этому серьёзно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины, — сказал он РИА "Новости".

Отметим, начиная с 1917 года, после того как образовалась Украинская ССР со столицей в Харькове, республике были переданы Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград, а позже Восточная Галиция, Северная Буковина, Южная Бессарабия, Закарпатье и — в 1954 году — Крым.