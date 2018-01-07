"Надо будет вернуть пол-Украины в Россию". В ГД ответили на слова об "оккупации"
Карта Украинской ССР. Фото: ©РИА Новости
Как отметил депутат Леонид Калашников, до создания СССР Харьков, Днепропетровск и Донбасс не входили в состав Украины.
Если Украина признаёт период нахождения в составе СССР "оккупацией", то она должна быть готова отказаться от территорий, переданных ей в советское время. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
— Если к этому серьёзно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины, — сказал он РИА "Новости".
Отметим, начиная с 1917 года, после того как образовалась Украинская ССР со столицей в Харькове, республике были переданы Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград, а позже Восточная Галиция, Северная Буковина, Южная Бессарабия, Закарпатье и — в 1954 году — Крым.
Как ранее писал Лайф, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву необходимо признать "оккупацией" советский режим и назвать 2017 год "столетием с начала большевистской агрессии".