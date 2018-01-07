"В стиле ИГИЛ". Яровая пристыдила команду Порошенко за видео убийства ополченца

В Госдуме ожидают реакцию на прямые видеодоказательства преступлений, совершаемых на Украине.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая раскритиковала публикацию в соцсетях советника президента Украины Юрия Бирюкова. Речь идёт о видеозаписи убийства ополченца в Донбассе, которую представитель официального Киева сопроводил комментарием: "Шпок... И нету".

— Видео в стиле террористов ИГИЛ*, — указала Яровая. — Помощники Порошенко сами снимают и выкладывают в Сети доказательства убийств, совершаемых от имени и по поручению украинский власти.

По словам парламентария, от наблюдателей из Европы должна последовать реакция на прямые видеодоказательства, которые показывают "чудовищность безнаказанно совершаемых преступлений" и являются доказательством того, что жители Донбасса — это жертвы государственного террора Украины.

— В день великого праздника весь православный мир молится о мире и добре. Мы искренне верим, что жизнь и справедливость — вечные ценности, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Как ранее сообщал Лайф, в комментариях к посту советник Порошенко рассказал, что выстрел был сделан из снайперской винтовки Драгунова патроном с лёгкой пулей и стальным сердечником. По его словам, оружие оснащено тепловизионным прицелом.