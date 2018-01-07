Клинцевич заявил, что слова об "оккупации" Украины рассчитаны на молодёжь

По его мнению, идея закрепления законом первопреемственности нынешней Украины и Украинской Народной Республики "не поддаётся осмыслению".

Заявление директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что СССР "оккупировал" Украину, рассчитаны "исключительно на молодёжь". Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Украина продолжает копировать худшие советские образцы. Утверждая, что период пребывания Украины в составе СССР следует считать "оккупацией", Владимир Вятрович рассчитывает исключительно на молодёжь. Людей старшего поколения на этой мякине не проведёшь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России, — написал Клинцевич на своей странице в "Фейсбуке".

Он добавил, что слова о закреплении законом первопреемственности нынешней Украины и Украинской Народной Республики "не поддаются осмыслению".

— Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза, — отметил сенатор.