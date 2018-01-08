В Швеции школьники пошли гулять в лес и нашли банку с рулоном денег

Плотно закрытую ёмкость дети не стали открывать самостоятельно, а руководство учреждения обратилось в полицию.

Шестилетние ученики из школы города Сунне на западе Швеции во время лесной прогулки обнаружили банку, в которой лежали шведские кроны на сумму более четырёх тысяч евро, сообщает "Радио Швеции".

— Банка была закрыта, и в ней можно было увидеть деньги. Банкноты были свёрнуты в рулон, — сказала директор школы Ленита Бестерман. По её словам, ёмкость открывать самостоятельно не стали, а сразу позвонили в полицию.