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Регион
Опубликовано 8 января 2018, 20:25

В Швеции школьники пошли гулять в лес и нашли банку с рулоном денег

Деньги из банки, найденной детьми.&nbsp;Фото: &copy; sverigesradio.se

Деньги из банки, найденной детьми. Фото: © sverigesradio.se

Плотно закрытую ёмкость дети не стали открывать самостоятельно, а руководство учреждения обратилось в полицию.

Шестилетние ученики из школы города Сунне на западе Швеции во время лесной прогулки обнаружили банку, в которой лежали шведские кроны на сумму более четырёх тысяч евро, сообщает "Радио Швеции".

— Банка была закрыта, и в ней можно было увидеть деньги. Банкноты были свёрнуты в рулон, — сказала директор школы Ленита Бестерман. По её словам, ёмкость открывать самостоятельно не стали, а сразу позвонили в полицию.

Хозяина клада правоохранители так и не нашли, поэтому было решено отдать деньги детям. Директор школы сообщила, что средства будут потрачены на тематические лесные поездки класса.

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Анна Стрельцова
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