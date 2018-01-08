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Регион
Опубликовано 8 января 2018, 21:39

В Швеции полиция задержала мужчину за жалобу на интим-услуги

Фото: &copy; Flickr/houstondwiPhotos mp

Фото: © Flickr/houstondwiPhotos mp

С 1999 года в стране действует запрет на приобретение секс-услуг, однако их продажа не запрещена.

В шведском Мальмё мужчина остался недоволен предоставленными ему в массажном салоне интим-услугами и обратился с жалобой в местную полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов вместо ожидаемой помощи завели уголовное дело в отношении молодого человека, сообщает портал 24malmo.

По данным портала, 20-летний парень сообщил в полицию, что в салоне после массажа ему предложили оказать секс-услуги за деньги, на что он ответил согласием. Но предоставленными услугами молодой человек остался недоволен и потребовал деньги назад. После отказа он обратился к местным стражам порядка.

Отмечается, что в Швеции с 1999 года действует закон на запрет приобретения интим-услуг, за нарушение которого грозит штраф, либо лишение свободы на несколько месяцев. Именно поэтому полиция Мальмё завела уголовное дело, а обратившийся к ним парень стал главным подозреваемым. Кроме того, полиция планирует проверить массажный салон по подозрению в мошенничестве.

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Юнона Александрова
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