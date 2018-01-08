В Швеции полиция задержала мужчину за жалобу на интим-услуги

С 1999 года в стране действует запрет на приобретение секс-услуг, однако их продажа не запрещена.

В шведском Мальмё мужчина остался недоволен предоставленными ему в массажном салоне интим-услугами и обратился с жалобой в местную полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов вместо ожидаемой помощи завели уголовное дело в отношении молодого человека, сообщает портал 24malmo.

По данным портала, 20-летний парень сообщил в полицию, что в салоне после массажа ему предложили оказать секс-услуги за деньги, на что он ответил согласием. Но предоставленными услугами молодой человек остался недоволен и потребовал деньги назад. После отказа он обратился к местным стражам порядка.