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Регион
Опубликовано 8 января 2018, 23:51

Представители Южной Кореи прибыли в зону переговоров с КНДР

Фото: &copy;&nbsp;&nbsp;REUTERS/ Kim Hong-ji

Фото: ©  REUTERS/ Kim Hong-ji

Южнокорейская делегация прибыла в Пханмунджом, где пройдут переговоры с руководством КНДР. Об этом сообщает телеканал CNN.

Переговоры состоятся в 4 часа утра по московскому времени. Таким образом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует начать улучшение отношений с Корейской Республикой.

Главной темой первых с декабря 2012 года межкорейских переговоров станет вероятное участие спортсменов КНДР в зимней Олимпиаде — 2018, которая состоится в южнокорейском Пхёнчхане.

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Юнона Александрова
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