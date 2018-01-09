Представители Южной Кореи прибыли в зону переговоров с КНДР
Фото: © REUTERS/ Kim Hong-ji
Южнокорейская делегация прибыла в Пханмунджом, где пройдут переговоры с руководством КНДР. Об этом сообщает телеканал CNN.
The South Korean delegation enters the DMZ for the first talks with North Korea in nearly two years pic.twitter.com/QeenCrqZzG— Paula Hancocks (@PHancocksCNN) 8 января 2018 г.
Переговоры состоятся в 4 часа утра по московскому времени. Таким образом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует начать улучшение отношений с Корейской Республикой.
BREAKING: South Korean delegation has arrived at the DMZ ( Korean Demilitarized Zone) for talks with North Korean officals, it's the first high ranking meeting in years.— News_Executive (@News_Executive) 8 января 2018 г.
Главной темой первых с декабря 2012 года межкорейских переговоров станет вероятное участие спортсменов КНДР в зимней Олимпиаде — 2018, которая состоится в южнокорейском Пхёнчхане.