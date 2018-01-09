HTC показала новый шлем виртуальной реальности

Устройство получило название Vive Pro. Разработчики улучшили разрешение изображения.

HTC анонсировала обновлённую версию шлема виртуальной реальности Vive. Устройство тайванская компания показала в рамках пресс-конференции CES 2018. Шлем получил приставку Pro.

Общее разрешение обновлённого устройства составляет 2880x1600 (у обычной версии — 2160x1200). Угол обзора остался прежний — 110 градусов, плотность пикселей — 615 ppi. Теперь разработчики с помощью встроенных камер смогут добавлять в свои проекты элементы дополненной реальности. Также HTC встроила в шлем наушники и распределила вес таким образом, чтобы Vive Pro не казался тяжёлым.

Вместе с этим тайванцы анонсировали собственный модуль беспроводного подключения Vive к компьютеру. Устройство Vive Wireless Adaptor использует технологию WiGig от Intel. Это позволит обеспечить минимальные задержки и отсутствие помех со стороны других беспроводных устройств.

Ещё одна новинка от HTC — Viveport VR. Платформа позволит тестировать и покупать VR-контент непосредственно в виртуальной реальности.