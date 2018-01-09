State of Decay 2 получила возрастной рейтинг "для взрослых"

По словам специалистов, State of Decay 2 — это экшен-игра, в которой пользователи возьмут на себя роль выживших в зомби-апокалипсисе. Игроки будут исследовать небольшие города и сельскую местность, обнаруживать других выживших, а также сражаться с полчищами зомби.