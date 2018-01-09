State of Decay 2 получила возрастной рейтинг "для взрослых"
В игре присутствуют сцены насилия, ненормативная лексика, а также много кровавых сцен.
Скриншот видео: youtube.com/JeuxActu
Рейтинговое агентство ESRB определилось с возрастным рейтингом State of Decay 2. Игра получил оценку "M" (для взрослых).
По словам специалистов, State of Decay 2 — это экшен-игра, в которой пользователи возьмут на себя роль выживших в зомби-апокалипсисе. Игроки будут исследовать небольшие города и сельскую местность, обнаруживать других выживших, а также сражаться с полчищами зомби.
Проектом занимается студия Undead Labs. Игра разрабатывается эксклюзивно для Windows 10 и Xbox One. Релиз ожидается весной 2018 года.
Первая часть вышла в 2013 году. Критики и игроки позитивно оценили работу американской студии.