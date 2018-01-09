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Опубликовано 9 января 2018, 08:11

State of Decay 2 получила возрастной рейтинг "для взрослых"

В игре присутствуют сцены насилия, ненормативная лексика, а также много кровавых сцен.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/JeuxActu

Скриншот видео: youtube.com/JeuxActu

Рейтинговое агентство ESRB определилось с возрастным рейтингом State of Decay 2. Игра получил оценку "M" (для взрослых).

По словам специалистов, State of Decay 2 — это экшен-игра, в которой пользователи возьмут на себя роль выживших в зомби-апокалипсисе. Игроки будут исследовать небольшие города и сельскую местность, обнаруживать других выживших, а также сражаться с полчищами зомби.

Проектом занимается студия Undead Labs. Игра разрабатывается эксклюзивно для Windows 10 и Xbox One. Релиз ожидается весной 2018 года.

Первая часть вышла в 2013 году. Критики и игроки позитивно оценили работу американской студии.

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Сергей Сурепин
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