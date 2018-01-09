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Регион
Опубликовано 9 января 2018, 09:14

Работа художника Ubisoft никак не связана с Assassin’s Creed

Ранее фанаты предположили, что концепт-арт перенесёт наёмных убийц в современную Японию.

Фото &copy;&nbsp;Juhani Jokinen

Фото © Juhani Jokinen

8 декабря в Сети появился концепт-арт, на котором неизвестный персонаж стоит перед толпой людей. Геймеры предположили, что этот рисунок связан с серией Assassin’s Creed.

Пользователи посчитали, что действие игры могло развернуться в Японии. Вместе с этим фанаты предположили, что работа относится к игре The Division.

Позже оказалась, что этот рисунок никак не связан с проектами Ubisoft. Художник — Juhani Jokinen. Он указал, что опубликованное изображение — концепт к будущему короткометражному фильму.

Автор картинки заявил, что его работа не связана с играми от Ubisoft.

Напомним, последняя на сегодня часть Assassin’s Creed вышла 27 октября 2017 года. Игра получила приставку Origins. Её действия разворачиваются в Древнем Египте.

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Сергей Сурепин
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