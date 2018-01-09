Работа художника Ubisoft никак не связана с Assassin’s Creed

8 декабря в Сети появился концепт-арт, на котором неизвестный персонаж стоит перед толпой людей. Геймеры предположили, что этот рисунок связан с серией Assassin’s Creed.

Пользователи посчитали, что действие игры могло развернуться в Японии. Вместе с этим фанаты предположили, что работа относится к игре The Division.

Позже оказалась, что этот рисунок никак не связан с проектами Ubisoft. Художник — Juhani Jokinen. Он указал, что опубликованное изображение — концепт к будущему короткометражному фильму.

Автор картинки заявил, что его работа не связана с играми от Ubisoft.