Работа художника Ubisoft никак не связана с Assassin’s Creed
Ранее фанаты предположили, что концепт-арт перенесёт наёмных убийц в современную Японию.
Фото © Juhani Jokinen
8 декабря в Сети появился концепт-арт, на котором неизвестный персонаж стоит перед толпой людей. Геймеры предположили, что этот рисунок связан с серией Assassin’s Creed.
Пользователи посчитали, что действие игры могло развернуться в Японии. Вместе с этим фанаты предположили, что работа относится к игре The Division.
Позже оказалась, что этот рисунок никак не связан с проектами Ubisoft. Художник — Juhani Jokinen. Он указал, что опубликованное изображение — концепт к будущему короткометражному фильму.
Автор картинки заявил, что его работа не связана с играми от Ubisoft.
Напомним, последняя на сегодня часть Assassin’s Creed вышла 27 октября 2017 года. Игра получила приставку Origins. Её действия разворачиваются в Древнем Египте.