Авторы Star Citizen ответили на иск Crytek
Разработчики опубликовали документы, которые ранее были направлены в суд. Разбирательство продолжается.
Фото: © facebook.com/Star Citizen
Компания Crytek в декабре 2017 года подала в суд на студию Cloud Imperium Games. Создатели движка CryEngine обвинили разработчиков Star Citizen в нарушении условий заключённого соглашения.
Причина — переход авторов космического симулятора на движок от Amazon. Также Crytek заподозрила CIG в использовании движка CryEngine сразу в двух играх. Вместе с этим разработчики должны были продвигать технологию Crytek.
В итоге команда Cloud Imperium Games ответила на иск. Оказалось, что по договору Squadron 42 была частью Star Citizen. Также соглашение с Crytek никак не обязывало студию использовать для создания космического симулятора только движок CryEngine.