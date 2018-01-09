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Регион
Опубликовано 9 января 2018, 09:45

Авторы Star Citizen ответили на иск Crytek

Разработчики опубликовали документы, которые ранее были направлены в суд. Разбирательство продолжается.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Star Citizen

Фото: © facebook.com/Star Citizen

Компания Crytek в декабре 2017 года подала в суд на студию Cloud Imperium Games. Создатели движка CryEngine обвинили разработчиков Star Citizen в нарушении условий заключённого соглашения.

Причина — переход авторов космического симулятора на движок от Amazon. Также Crytek заподозрила CIG в использовании движка CryEngine сразу в двух играх. Вместе с этим разработчики должны были продвигать технологию Crytek.

В итоге команда Cloud Imperium Games ответила на иск. Оказалось, что по договору Squadron 42 была частью Star Citizen. Также соглашение с Crytek никак не обязывало студию использовать для создания космического симулятора только движок CryEngine.

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Сергей Сурепин
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