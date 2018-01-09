Авторы Star Citizen ответили на иск Crytek

Компания Crytek в декабре 2017 года подала в суд на студию Cloud Imperium Games. Создатели движка CryEngine обвинили разработчиков Star Citizen в нарушении условий заключённого соглашения.

Причина — переход авторов космического симулятора на движок от Amazon. Также Crytek заподозрила CIG в использовании движка CryEngine сразу в двух играх. Вместе с этим разработчики должны были продвигать технологию Crytek.