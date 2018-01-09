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Опубликовано 9 января 2018, 08:42

Nvidia показала дисплей для геймеров

Нас ожидает 65-дюймовый 4K-экран. С производством помогут компании Acer, ASUS и HP.

Фото &copy;&nbsp;NVIDIA GeForce

Фото © NVIDIA GeForce

Nvidia объявила о сотрудничестве сразу с тремя компаниями. Производитель видеокарт заручился поддержкой Acer, ASUS и HP. Корпорация начнёт выпускать игровые дисплеи.

Диагональ экрана — 65 дюймов (165,1 сантиметр). Разрешение — 4K. Дисплей поддерживает быструю частоту обновления 120 герц, HDR с пиковой яркостью до тысячи нит, цветовое пространство DCI-P3, а также адаптивную технологию синхронизации изображения Nvidia GSync.

Вместе с этим монитор получит встроенную приставку Nvidia Shield. Она позволит запускать игры для Android.

Старт продаж ­— лето 2018 года. Цена станет известна позже.

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Сергей Сурепин
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