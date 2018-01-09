Билл Клинтон потребовал освободить двоих корреспондентов Reuters в Мьянме

По мнению бывшего президента США, "свободная пресса — важный компонент свободного общества".

Экс-президент Соединённых Штатов Билл Клинтон выступил с требованием отпустить журналистов агентства Reuters, которые были задержаны в Мьянме. Соответствующее заявление политик сделал в своём "твиттере".

A free press is critical to a free society—the detention of journalists anywhere is unacceptable. The Reuters journalists being held in Myanmar should be released immediately. — Bill Clinton (@BillClinton) 9 января 2018 г.

—Свободная пресса — важный компонент свободного общества. Заключение под стражу журналистов где бы то ни было неприемлемо. Задержанные в Мьянме журналисты агентства Reuters должны быть освобождены немедленно, — написал Клинтон.