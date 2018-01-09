Билл Клинтон потребовал освободить двоих корреспондентов Reuters в Мьянме
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По мнению бывшего президента США, "свободная пресса — важный компонент свободного общества".
Экс-президент Соединённых Штатов Билл Клинтон выступил с требованием отпустить журналистов агентства Reuters, которые были задержаны в Мьянме. Соответствующее заявление политик сделал в своём "твиттере".
A free press is critical to a free society—the detention of journalists anywhere is unacceptable. The Reuters journalists being held in Myanmar should be released immediately.— Bill Clinton (@BillClinton) 9 января 2018 г.
—Свободная пресса — важный компонент свободного общества. Заключение под стражу журналистов где бы то ни было неприемлемо. Задержанные в Мьянме журналисты агентства Reuters должны быть освобождены немедленно, — написал Клинтон.
Напомним, двое корреспондентов крупнейшего в мире международного агентства новостей Reuters были задержаны 12 декабря в городе Янгон Мьянмы. Власти страны подозревают представителей СМИ в разглашении государственной тайны, но конкретные обвинения журналистам пока не выдвинули.