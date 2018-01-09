Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 января 2018, 08:08

Билл Клинтон потребовал освободить двоих корреспондентов Reuters в Мьянме

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Mike Segar

Фото: © REUTERS/Mike Segar

По мнению бывшего президента США, "свободная пресса — важный компонент свободного общества".

Экс-президент Соединённых Штатов Билл Клинтон выступил с требованием отпустить журналистов агентства Reuters, которые были задержаны в Мьянме. Соответствующее заявление политик сделал в своём "твиттере".

—Свободная пресса — важный компонент свободного общества. Заключение под стражу журналистов где бы то ни было неприемлемо. Задержанные в Мьянме журналисты агентства Reuters должны быть освобождены немедленно, — написал Клинтон.

Напомним, двое корреспондентов крупнейшего в мире международного агентства новостей Reuters были задержаны 12 декабря в городе Янгон Мьянмы. Власти страны подозревают представителей СМИ в разглашении государственной тайны, но конкретные обвинения журналистам пока не выдвинули.

BannerImage
Андрей Довлатов
  • Новости
  • Журналисты
  • Мьянма
  • В мире
  • Билл Клинтон
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar