Showtime хочет снять четвёртый сезон "Твин Пикс"

Продолжение, вышедшее в 2017 году, фанаты культового сериала ждали на протяжении 25 лет.

Руководство телеканала Showtime хочет снять новый сезон сериала "Твин Пикс". По словам представителя компании Гэри Левайна, сотрудничество канала и режиссёра Дэвида Линча вышло экстраординарным, как и реакция поклонников.

Я не знаю, как скоро Линч захочет это сделать. Двери Showtime всегда открыты для него и Фроста. Это касается как "Твин Пикс", так и любого другого проекта Гэри Левайн, представитель компании Showtime

Также исполнительный директор канала Дэвид Невис заявил, что компания уже обсуждает с Линчем "Твин Пикс", так как сериал вызывает стабильный интерес. Сам режиссёр не исключает возможность продолжение.