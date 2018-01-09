Showtime хочет снять четвёртый сезон "Твин Пикс"
Кадр фильма "Твин Пикс"/ © Кинопоиск
Продолжение, вышедшее в 2017 году, фанаты культового сериала ждали на протяжении 25 лет.
Руководство телеканала Showtime хочет снять новый сезон сериала "Твин Пикс". По словам представителя компании Гэри Левайна, сотрудничество канала и режиссёра Дэвида Линча вышло экстраординарным, как и реакция поклонников.
Я не знаю, как скоро Линч захочет это сделать. Двери Showtime всегда открыты для него и Фроста. Это касается как "Твин Пикс", так и любого другого проекта
Гэри Левайн, представитель компании Showtime
Также исполнительный директор канала Дэвид Невис заявил, что компания уже обсуждает с Линчем "Твин Пикс", так как сериал вызывает стабильный интерес. Сам режиссёр не исключает возможность продолжение.
Напомним, "Твин Пикс" вышел в 1990 году. Изначально сериал состоял из 48 эпизодов, разбитых на два сезона. Спустя 25 лет, в 2017 году, вышел третий сезон.