FIFA 18 обогнала Call of Duty: WWI по продажам
Боевик от Activision продержался в топе девять недель подряд. Игра не побила рекорда Modern Warfare 2.
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Впервые с октября 2017 года футбольный симулятор вернул себе лидерство в британском чарте продаж. На протяжении предыдущих девяти недель первую строчку удерживала Call of Duty: WWII.
Военный шутер от Activision повторил рекорд 2009 года. Его тогда установила Modern Warfare 2. В целом проданных копий новой Call of Duty стало больше, чем у Call of Duty: Infinite Warfare. Последняя вышла в 2016 году.
Вместе с этим в тройку лидеров вернулась GTA V. Игра находится в числе 40 лучших уже 225 недель. При этом 191 неделю из них она была в первой десятке. В этом году боевику исполнится пять лет.