FIFA 18 обогнала Call of Duty: WWI по продажам

Военный шутер от Activision повторил рекорд 2009 года. Его тогда установила Modern Warfare 2. В целом проданных копий новой Call of Duty стало больше, чем у Call of Duty: Infinite Warfare. Последняя вышла в 2016 году.

Вместе с этим в тройку лидеров вернулась GTA V. Игра находится в числе 40 лучших уже 225 недель. При этом 191 неделю из них она была в первой десятке. В этом году боевику исполнится пять лет.