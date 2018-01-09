Названа вероятная дата выхода обновлённой версии Burnout Paradise
Ранее информацию об игре распространил бразильский магазин. Теперь информация поступила от журналистов.
Фото © Electronic Arts
Gematsu узнал дату выхода переиздания Burnout Paradise. Новая версия игры может поступить в продажу 16 марта.
Пока журналистам стало известно о релизе в Японии. Стоимость игры составит четыре тысячи йен (около 36 долларов).
Ранее аналогичная информация поступала от бразильского розничного магазина Marco. Ретейлер сообщил, что гоночный симулятор выйдет 1 марта. Игра заявлена для PlayStation 4 и Xbox One.
Издатель Electronic Arts пока не сделал официального анонса.
Напомним, Burnout Paradise — последняя игра серии аркадных автомобильных гонок от студии Criterion Games. Оригинальная версия игры вышла в 2008 году на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.