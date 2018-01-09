Названа вероятная дата выхода обновлённой версии Burnout Paradise

Gematsu узнал дату выхода переиздания Burnout Paradise. Новая версия игры может поступить в продажу 16 марта.

Пока журналистам стало известно о релизе в Японии. Стоимость игры составит четыре тысячи йен (около 36 долларов).

Ранее аналогичная информация поступала от бразильского розничного магазина Marco. Ретейлер сообщил, что гоночный симулятор выйдет 1 марта. Игра заявлена для PlayStation 4 и Xbox One.

Издатель Electronic Arts пока не сделал официального анонса.