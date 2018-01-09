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Регион
Опубликовано 9 января 2018, 10:09

Sony обновила скидки на новогодней распродаже

В магазине PlayStation появились новые скидки. Предложения доступны до середины января.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/russellstreet

Фото: © flickr.com/russellstreet

22 декабря Sony объявила о начале распродажи в магазине PlayStation. Акция приурочена была к новогодним праздникам. Сейчас разработчики обновили список специальных предложений.

На что обратить внимание:

  • Horizon: Zero Dawn — 1599 рублей.
  • Middle-earth: Shadow of War — 2849 рублей.
  • Injustice 2 — 2199 рублей.
  • The Surge — 1899 рублей.
  • Outlast — 359 рублей.

Специальное предложение будет доступно до 20 января. На некоторые игры скидки действуют до 13 января.

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Сергей Сурепин
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