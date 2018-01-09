Sony обновила скидки на новогодней распродаже
В магазине PlayStation появились новые скидки. Предложения доступны до середины января.
Фото: © flickr.com/russellstreet
22 декабря Sony объявила о начале распродажи в магазине PlayStation. Акция приурочена была к новогодним праздникам. Сейчас разработчики обновили список специальных предложений.
На что обратить внимание:
- Horizon: Zero Dawn — 1599 рублей.
- Middle-earth: Shadow of War — 2849 рублей.
- Injustice 2 — 2199 рублей.
- The Surge — 1899 рублей.
- Outlast — 359 рублей.
Специальное предложение будет доступно до 20 января. На некоторые игры скидки действуют до 13 января.