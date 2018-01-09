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Регион
Опубликовано 9 января 2018, 11:02

2017 год стал самым успешным для PlayStation

Фото: &copy;&nbsp;&nbsp;Reuters PLUS ESPORTS2017

Фото: ©  Reuters PLUS ESPORTS2017

Японская компания отчиталась о продажах за декабрь прошлого года. Разработчики остались довольны.

Sony опубликовала отчёт за декабрь 2017 года. За праздничный период японцы продали 5,9 миллиона консолей PlayStation 4.

Совокупные продажи PS4 к концу 2017 года достигли 73,6 миллиона. Всего за год было продано 20,2 миллиона консолей. За это время геймеры купили 55,9 миллиона игр. Общие продажи программного обеспечения для PS4 — 645 миллионов. На 2017 год пришлось более трети продаж — 243,9 миллиона.

При этом количество подписчиков PlayStation Plus преодолело отметку в 31,5 миллиона.

В итоге 2017 год стал самым успешным для Sony. Причины — выход обновлённой версии консоли PS4 Pro, а также снижение цены на стандартную версию устройства.

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Сергей Сурепин
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