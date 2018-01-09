2017 год стал самым успешным для PlayStation

Японская компания отчиталась о продажах за декабрь прошлого года. Разработчики остались довольны.

Sony опубликовала отчёт за декабрь 2017 года. За праздничный период японцы продали 5,9 миллиона консолей PlayStation 4.

Совокупные продажи PS4 к концу 2017 года достигли 73,6 миллиона. Всего за год было продано 20,2 миллиона консолей. За это время геймеры купили 55,9 миллиона игр. Общие продажи программного обеспечения для PS4 — 645 миллионов. На 2017 год пришлось более трети продаж — 243,9 миллиона.

При этом количество подписчиков PlayStation Plus преодолело отметку в 31,5 миллиона.