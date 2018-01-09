"Нелюбовь" номинировали на премию BAFTA

Британская академия кино и телевидения огласила номинантов премии BAFTA. Среди них — фильм "Нелюбовь" российского режиссёра Андрея Звягинцева. Лента представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Конкуренты российской картины: "Сначала они убили моего отца" Анджелины Джоли, "Служанка" Пак Чхан Ука, "Продавец" Асгхара Фаради и "Она" Пола Верховена. Ранее работу Звягинцева номинировали на "Золотой глобус", однако победа досталась немецкой драме с Дайан Крюгер "На пределе".