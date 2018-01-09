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Опубликовано 9 января 2018, 09:53

"Нелюбовь" номинировали на премию BAFTA

Кадр из фильма &ldquo;Нелюбовь&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Нелюбовь”/kinopoisk.ru

Британская киноакадемия определилась с номинантами. Главный фаворит — "Дюнкерк" Кристофера Нолана.

Британская академия кино и телевидения огласила номинантов премии BAFTA. Среди них — фильм "Нелюбовь" российского режиссёра Андрея Звягинцева. Лента представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Конкуренты российской картины: "Сначала они убили моего отца" Анджелины Джоли, "Служанка" Пак Чхан Ука, "Продавец" Асгхара Фаради и "Она" Пола Верховена. Ранее работу Звягинцева номинировали на "Золотой глобус", однако победа досталась немецкой драме с Дайан Крюгер "На пределе".

Больше всего номинаций BAFTA получил "Дюнкерк". Лента Кристофера Нолана представлена в восьми категориях.

Вручение наград состоится 18 февраля.

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Сергей Сурепин
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