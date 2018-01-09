Cuphead выбыла из рейтинга продаж Steam
Магазин цифровой дистрибуции опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за неделю с 31 декабря по 7 января.
Скриншот видео: youtube.com/Boss Fight Database
Платформер Cuphead, вышедший 29 сентября, выбыл из топ-10 продаж Steam. Его вытеснила другая инди-игра — Human: Fall Flat.
Кооперативный проект занял четвёртую строчку рейтинга. 50-процентная скидка в честь зимней распродажи позволила игре преодолеть планку в один миллион проданных копий. За неделю платформер приобрели 529 тысяч пользователей.
Лидером остаётся PlayerUnknown's Battlegrounds. За неделю игру купили один миллион 217 тысяч раз. Сейчас суммарные продажи игры составляют 27,8 миллиона копий.