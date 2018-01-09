Cuphead выбыла из рейтинга продаж Steam

Платформер Cuphead, вышедший 29 сентября, выбыл из топ-10 продаж Steam. Его вытеснила другая инди-игра — Human: Fall Flat.

Кооперативный проект занял четвёртую строчку рейтинга. 50-процентная скидка в честь зимней распродажи позволила игре преодолеть планку в один миллион проданных копий. За неделю платформер приобрели 529 тысяч пользователей.