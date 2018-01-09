Asus показала линзы, скрывающие места соединения мониторов

Компания Asus представила специальные панели Bezel-free Kit. Они предназначены для объединения системы из трёх мониторов.

Проектом занимается подразделение Republic of Gamers. Решение для геймеров представляет собой две линзы. Они с помощью рефракции света позволяют скрыть места соединения мониторов и образуют монолитное изображение.

Устанавливать Bezel-free Kit нужно под углом 130 градусов. Система работает без дополнительного ПО. Она совместима с большинством мониторов.