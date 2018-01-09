Asus показала линзы, скрывающие места соединения мониторов
Специальные панели будут превращать систему из трёх дисплеев в одно графическое пространство.
Фото © Flickr/Masaru Kamikura
Компания Asus представила специальные панели Bezel-free Kit. Они предназначены для объединения системы из трёх мониторов.
Проектом занимается подразделение Republic of Gamers. Решение для геймеров представляет собой две линзы. Они с помощью рефракции света позволяют скрыть места соединения мониторов и образуют монолитное изображение.
Устанавливать Bezel-free Kit нужно под углом 130 градусов. Система работает без дополнительного ПО. Она совместима с большинством мониторов.
Цены и даты выхода пока нет. Устройство поступит в продажу в 2018 году.