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Опубликовано 9 января 2018, 12:02

Asus показала линзы, скрывающие места соединения мониторов

Специальные панели будут превращать систему из трёх дисплеев в одно графическое пространство.

Фото &copy; Flickr/Masaru Kamikura

Фото © Flickr/Masaru Kamikura

Компания Asus представила специальные панели Bezel-free Kit. Они предназначены для объединения системы из трёх мониторов.

Проектом занимается подразделение Republic of Gamers. Решение для геймеров представляет собой две линзы. Они с помощью рефракции света позволяют скрыть места соединения мониторов и образуют монолитное изображение.

Устанавливать Bezel-free Kit нужно под углом 130 градусов. Система работает без дополнительного ПО. Она совместима с большинством мониторов.

Цены и даты выхода пока нет. Устройство поступит в продажу в 2018 году.

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Сергей Сурепин
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