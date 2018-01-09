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Опубликовано 9 января 2018, 14:57

В Госдуме предлагают не лишать прав за превышение скорости на 60 км/ч

Также парламентарии недовольны тем, что документ могут изымать из-за того, что водитель не пропустил пешехода.

Первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил изменить список статей, из-за которых лишают водительских прав.

Парламентарий обратился с предложением внести изменения в законопроект, который уже был принят Госдумой в первом чтении. Там прописано, что прав можно лишать за трёхкратное нарушение этого правила в течение года.

— Если брать ту же Москву, есть масса мест, где пешеходы идут сплошными потоками, и для того, чтобы дождаться реального окна, нужно стоять часами, — заметил он.

Также Лысаков предложил убрать из этого списка и превышение скорости на 40–60 км/ч. Он отметил, что в КоАП за это предусмотрен штраф, а не лишение прав.

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Катерина Александрова
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