В Госдуме предлагают не лишать прав за превышение скорости на 60 км/ч

Также парламентарии недовольны тем, что документ могут изымать из-за того, что водитель не пропустил пешехода.

Первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил изменить список статей, из-за которых лишают водительских прав.

Парламентарий обратился с предложением внести изменения в законопроект, который уже был принят Госдумой в первом чтении. Там прописано, что прав можно лишать за трёхкратное нарушение этого правила в течение года.

— Если брать ту же Москву, есть масса мест, где пешеходы идут сплошными потоками, и для того, чтобы дождаться реального окна, нужно стоять часами, — заметил он.