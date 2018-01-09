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Регион
Опубликовано 9 января 2018, 13:33

Intel научила дроны играть на фортепиано

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/TechCrunch

Скриншот видео: youtube.com/TechCrunch

Разработчики похвастались успехами в рамках конференции CES, проходящей в Лас-Вегасе.

Компания Intel во время презентации на выставке CES 2018, проходящей в Лас-Вегасе, показала беспилотные дроны. Их особенность — умение играть на фортепиано.

Разработчики начали музыкальную часть презентации с выступления группы Algorithm and Blues. Дроны присоединились к исполнителям во второй половине видео.

Пока компания не раскрывает, как работают беспилотники. Вместе с этим Intel анонсировала систему Shooting Star Mini, которая объединяет сразу несколько дронов. Нечто подобное разработчики показывали ещё в 2016 году, однако тогда дроны могли работать только в помещениях.

Напомним, в начале 2018 года в процессорах Intel нашли уязвимость. Миллионы из них оказались под угрозой. Глава Intel продал акции, узнав об уязвимости процессоров.

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Сергей Сурепин
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