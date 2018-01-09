Intel научила дроны играть на фортепиано

Разработчики похвастались успехами в рамках конференции CES, проходящей в Лас-Вегасе.

Компания Intel во время презентации на выставке CES 2018, проходящей в Лас-Вегасе, показала беспилотные дроны. Их особенность — умение играть на фортепиано.

Разработчики начали музыкальную часть презентации с выступления группы Algorithm and Blues. Дроны присоединились к исполнителям во второй половине видео.

Пока компания не раскрывает, как работают беспилотники. Вместе с этим Intel анонсировала систему Shooting Star Mini, которая объединяет сразу несколько дронов. Нечто подобное разработчики показывали ещё в 2016 году, однако тогда дроны могли работать только в помещениях.