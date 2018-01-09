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Опубликовано 9 января 2018, 13:40

Джуд Лоу прислушался к словам Джоан Роулинг

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni

Британский актёр поделился информацией о подготовке к роли молодого профессора Дамблдора.

В апреле 2017 года стало известно, что Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в новом фильме по роману Джоан Роулинг. Актёр появится во второй части картины "Фантастические твари и где они обитают".

Британец рассказал о своей подготовке к роли знаменитого волшебника. По словам актёра, ему очень помогла автор оригинала Джоан Роулинг.

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Я встретился с Роулинг. Мы провели весь день вместе. Я прислушался к её мудрым словам. Она была любезна и поделилась предысторией героя. Это позволило мне выбрать нужное направление

Джуд Лоу, актёр

Действие сюжета разворачивается в Париже в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий оригинальной картины. Актёрский состав: Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж), Эзра Миллер (Криденс), Каллум Тёрнер (Тесей Скамандр) и Клаудия Ким.

В режиссёрском кресле — всё тот же Дэвид Йейтс. Российская премьера вильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" ожидается 15 ноября.

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Сергей Сурепин
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