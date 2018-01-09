Джуд Лоу прислушался к словам Джоан Роулинг

Британский актёр поделился информацией о подготовке к роли молодого профессора Дамблдора.

В апреле 2017 года стало известно, что Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в новом фильме по роману Джоан Роулинг. Актёр появится во второй части картины "Фантастические твари и где они обитают".

Британец рассказал о своей подготовке к роли знаменитого волшебника. По словам актёра, ему очень помогла автор оригинала Джоан Роулинг.

Я встретился с Роулинг. Мы провели весь день вместе. Я прислушался к её мудрым словам. Она была любезна и поделилась предысторией героя. Это позволило мне выбрать нужное направление Джуд Лоу, актёр

Действие сюжета разворачивается в Париже в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий оригинальной картины. Актёрский состав: Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж), Эзра Миллер (Криденс), Каллум Тёрнер (Тесей Скамандр) и Клаудия Ким.