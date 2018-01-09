КНДР поблагодарила Зюганова за помощь в переговорах с Южной Кореей

Первый раунд переговоров по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном состоялся сегодня.

Чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Ким Хен Чжун лично поблагодарил лидера КПРФ Геннадия Зюганова за начало межкорейского диалога. Об этом сообщил журналистам член президиума ЦК партии коммунистов Казбек Тайсаев.

По его словам, Ким Хен Чжун и Геннадий Зюганов провели ранее встречу.

— Это (переговоры между Южной Кореей и КНДР. — Прим. ред.) большое событие, переоценить которое невозможно, (которое состоялось. — Прим. ред.) благодаря в том числе Геннадию Андреевичу, поэтому посол сегодня лично пришёл и поблагодарил, — сообщил Тайсаев.