Минтруд: Россию ждёт стремительное сокращение числа способных рожать женщин

Число россиянок в возрасте от 21 до 39 лет через 15 лет может сократиться на треть.

Число женщин детородного возраста к 2032 году в России сократится на треть. Такой неутешительный прогноз дал интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

За 15 лет число женщин в возрасте от 21 года до 39 лет в стране снизится на 28%. Поэтому, по словам Топилина, главная задача властей обеспечить им "большую уверенность в завтрашнем дне".

— Перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин — это из области фантастики. А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться. Нам придётся постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость, — признал глава Минтруда.

Также министр отметил, что в России за ушедший год родилось на 10–11% меньше детей, чем в 2016 году.