Учёные рассказали, как распознать больного человека по лицу
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Шведские учёные провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что большинство людей может определить, болеет человек или нет, по его лицу. Данное исследование опубликовало издание Proceedings of the Royal Society.
В ходе эксперимента участникам показывали фотографии добровольцев, заражённых эндотоксином — бактериальным токсическим веществом. Результаты исследования показали, что 62% опрошенных правильно идентифицировали больных людей.
О болезненном состоянии человека на снимке говорили бледные губы с опущенными уголками, припухлость лица, "тяжёлые" веки, а также покрасневшие глаза.