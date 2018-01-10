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Опубликовано 10 января 2018, 00:11

Учёные рассказали, как распознать больного человека по лицу

&copy; giphy.com

© giphy.com

Шведские учёные провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что большинство людей может определить, болеет человек или нет, по его лицу. Данное исследование опубликовало издание Proceedings of the Royal Society.

В ходе эксперимента участникам показывали фотографии добровольцев, заражённых эндотоксином — бактериальным токсическим веществом. Результаты исследования показали, что 62% опрошенных правильно идентифицировали больных людей.

О болезненном состоянии человека на снимке говорили бледные губы с опущенными уголками, припухлость лица, "тяжёлые" веки, а также покрасневшие глаза.

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Ирина Иваницкая
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