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Опубликовано 10 января 2018, 11:12

Весенняя сессия торжественно открылась в Госдуме

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сегодня, 10 января, в Госдуме торжественно открылась весенняя сессия. Новый сезон начался с выступления спикера Вячеслава Володина. После этого прозвучал гимн России.

— Настроение многое значит, особенно когда мы с вами впервые собираемся после новогодних каникул, — отметил в начале своей речи глава палаты.

Он также поздравил всех с наступившим новым годом, пожелав счастья, здоровья, удачи и хорошей работы.

По словам Володина, было бы правильно сосредоточиться на "рутинной законотворческой работе".

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Арина Демидова
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