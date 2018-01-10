Весенняя сессия торжественно открылась в Госдуме

Сегодня, 10 января, в Госдуме торжественно открылась весенняя сессия. Новый сезон начался с выступления спикера Вячеслава Володина. После этого прозвучал гимн России.

— Настроение многое значит, особенно когда мы с вами впервые собираемся после новогодних каникул, — отметил в начале своей речи глава палаты.

Он также поздравил всех с наступившим новым годом, пожелав счастья, здоровья, удачи и хорошей работы.