Microsoft планирует обновить систему достижений Xbox Live

Согласно информации Windows Central, компания Microsoft сейчас работает над новой системой "Карьеры" для Xbox Live. Ранее разработчики говорили о планах, связанных с обновлением функций системы достижений и счётчика очков Gamerscore.

По мнению корпоративного вице-президента Xbox Майка Ибарры, очки Gamerscore не отражают реальных заслуг игроков. При этом сама система измерений не подходит киберспортсменам и геймерам, которые проводят много времени только за одной игрой.

Разработчики планируют исправить ситуацию с помощью системы "Карьеры". В ней пользователи будут зарабатывать уровни и ранги престижа. Наградами станут в том числе лутбоксы с косметическими улучшениями для аватаров.