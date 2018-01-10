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Опубликовано 10 января 2018, 08:35

Microsoft планирует обновить систему достижений Xbox Live

В сервисе появятся лутбоксы и ранги пользователей. Обновление также затронет систему очков Gamerscore.

Фото: &copy; microsoft

Фото: © microsoft

Согласно информации Windows Central, компания Microsoft сейчас работает над новой системой "Карьеры" для Xbox Live. Ранее разработчики говорили о планах, связанных с обновлением функций системы достижений и счётчика очков Gamerscore.

По мнению корпоративного вице-президента Xbox Майка Ибарры, очки Gamerscore не отражают реальных заслуг игроков. При этом сама система измерений не подходит киберспортсменам и геймерам, которые проводят много времени только за одной игрой.

Разработчики планируют исправить ситуацию с помощью системы "Карьеры". В ней пользователи будут зарабатывать уровни и ранги престижа. Наградами станут в том числе лутбоксы с косметическими улучшениями для аватаров.

Сейчас система "Карьеры" находится на ранней стадии разработки.

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Сергей Сурепин
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