Создатели "Рика и Морти" презентовали новый сериал

Премьера шоу под названием Hot Streets состоится уже 14 января на телеканале Adult Swim.

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового мультипликационного сериала. Шоу получило название Hot Streets.

Проектом занимаются создатели "Рика и Морти". Автор сценария — Брайан Вайсол. Одного из персонажей озвучил Джастин Ройланд.