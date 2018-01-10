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Опубликовано 10 января 2018, 09:00

Создатели "Рика и Морти" презентовали новый сериал

Кадр видео&nbsp;Adult Swim/ Скриншот &copy; L!FE
Кадр видео Adult Swim/ Скриншот © L!FE

Премьера шоу под названием Hot Streets состоится уже 14 января на телеканале Adult Swim.

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового мультипликационного сериала. Шоу получило название Hot Streets.

Проектом занимаются создатели "Рика и Морти". Автор сценария — Брайан Вайсол. Одного из персонажей озвучил Джастин Ройланд.

Сериал расскажет о приключениях агента ФБР, его супруги, племянницы, а также их пса. Премьера шоу Hot Streets состоится 14 января.

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Сергей Сурепин
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