Twitch будет транслировать все матчи Лиги Overwatch
Разработчики заключили соглашение с сервисом на ближайшие два соревновательных сезона.
Фото: © Flickr/Marco Verch
Сервис онлайн-трансляций Twitch и компания Blizzard заключили соглашение. Теперь на платформе можно будет посмотреть все матчи грядущей официальной Лиги Overwatch.
На протяжении ближайших двух лет сервис будет транслировать уже два запланированных сезона. В список игр входят регулярные матчи групповой стадии, плей-офф и финальные игры.
Трансляции доступны будут на трёх языках: английском, французском и корейском. Лига Overwatch начинается 10 января. Первый матч сыграют команды San Francisco Shock и Los Angeles Valiant.