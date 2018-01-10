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Регион
Опубликовано 10 января 2018, 10:45

Twitch будет транслировать все матчи Лиги Overwatch

Разработчики заключили соглашение с сервисом на ближайшие два соревновательных сезона.

Фото: &copy; Flickr/Marco Verch

Фото: © Flickr/Marco Verch

Сервис онлайн-трансляций Twitch и компания Blizzard заключили соглашение. Теперь на платформе можно будет посмотреть все матчи грядущей официальной Лиги Overwatch.

На протяжении ближайших двух лет сервис будет транслировать уже два запланированных сезона. В список игр входят регулярные матчи групповой стадии, плей-офф и финальные игры.

Трансляции доступны будут на трёх языках: английском, французском и корейском. Лига Overwatch начинается 10 января. Первый матч сыграют команды San Francisco Shock и Los Angeles Valiant.

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Сергей Сурепин
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