Twitch будет транслировать все матчи Лиги Overwatch

Сервис онлайн-трансляций Twitch и компания Blizzard заключили соглашение. Теперь на платформе можно будет посмотреть все матчи грядущей официальной Лиги Overwatch.

На протяжении ближайших двух лет сервис будет транслировать уже два запланированных сезона. В список игр входят регулярные матчи групповой стадии, плей-офф и финальные игры.