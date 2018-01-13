21-летний бодибилдер пришёл домой с лёгким кашлем, а через 2 дня его не стало
Молодой спортсмен не придал значения лёгкому недомоганию, но весь следующий день он не вставал с кровати.
Семья 21-летнего бодибилдера из Пенсильвании была потрясена, когда он — здоровый молодой парень — скончался через несколько дней после того, как у него диагностировали грипп. Родственники Кайлера Богмана предупреждают об опасности заболевания, которое сразило погибшего всего за несколько дней, сообщает New York Post.
По словам мамы Кайлера, незадолго до болезни её сын был очень активным и часто посещал тренажёрный зал. Юноша планировал поступать в учебное заведение, чтобы стать личным тренером.
Что Кайлер заболел, стало понятно, когда он вернулся домой с лёгким кашлем. Однако в течение 48 часов его состояние стремительно ухудшалось.
Он просто лёг и так провёл целый день. В течение него он кашлял и жаловался на боль в груди
Юноша был срочно доставлен в медицинский центр Университета Питтсбурга, где он умер всего через несколько часов. Официальная причина смерти — отказ органов из-за септического шока от гриппа. Теперь родители погибшего призывают остальных внимательнее относиться к своему здоровью.
Всякий раз, когда у вас начинается лихорадка, не тяните время. Позаботьтесь о себе!