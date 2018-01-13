Молодой спортсмен не придал значения лёгкому недомоганию, но весь следующий день он не вставал с кровати.

Семья 21-летнего бодибилдера из Пенсильвании была потрясена, когда он — здоровый молодой парень — скончался через несколько дней после того, как у него диагностировали грипп. Родственники Кайлера Богмана предупреждают об опасности заболевания, которое сразило погибшего всего за несколько дней, сообщает New York Post.

Фото © Facebook/Kyler Baughman

По словам мамы Кайлера, незадолго до болезни её сын был очень активным и часто посещал тренажёрный зал. Юноша планировал поступать в учебное заведение, чтобы стать личным тренером.

Что Кайлер заболел, стало понятно, когда он вернулся домой с лёгким кашлем. Однако в течение 48 часов его состояние стремительно ухудшалось.

Он просто лёг и так провёл целый день. В течение него он кашлял и жаловался на боль в груди Мама погибшего

Фото © Facebook/Kyler Baughman

Юноша был срочно доставлен в медицинский центр Университета Питтсбурга, где он умер всего через несколько часов. Официальная причина смерти — отказ органов из-за септического шока от гриппа. Теперь родители погибшего призывают остальных внимательнее относиться к своему здоровью.