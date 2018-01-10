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Регион
Опубликовано 10 января 2018, 13:55

Госдума за 2017 год сэкономила более 700 млн рублей

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Как отметил спикер Вячеслав Володин, в 2016 году экономия составила 779 млн рублей.

Госдума в 2017 году сэкономила 706 миллионов 320 тысяч рублей, в том числе 55 млн 500 тыс. рублей за счёт зарплат депутатов, их помощников и сотрудников аппарата, рассказал её спикер Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию.

— В прошлом году экономия была 779 миллионов рублей. Это по 2016 году. В 2017 году экономия составила 706 млн 320 тысяч рублей. При этом все задачи, который аппарат должен был решить, мы решили, — подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин также рассказал о сокращении трат на использование залов официальных делегаций. По данной статье по итогам года экономия составила 44 млн 600 тысяч рублей.

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Арина Демидова
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