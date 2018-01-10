Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс сыграет балерину-шпионку

Актриса приняла участие в съёмках фильма "Красный воробей". Премьера состоится 26 апреля.

Компания 20th Century Fox опубликовала новый трейлер фильма "Красный воробей" Френсиса Лоуренса. Главную роль в ленте исполнила Дженнифер Лоуренс, известная по "Голодным играм".

Фильм основан на одноимённом романе Джейсона Мэттьюса. Он рассказывает о приме-балерине Доминике Егоровой, которая после травмы отправляется в "Школу воробья" — секретную разведывательную организацию. Со временем у неё завязываются отношения с агентом ЦРУ. Он пытается доказать Доминике, что ему можно доверять.

Также в картине снялись Джоэл Эдгертон, Джереми Айронс, Мэри-Луиз Паркер и Шарлотта Рэмплинг.

Российская премьера "Красного воробья" состоится 26 апреля 2018 года.