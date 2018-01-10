Авторы Pokemon Go откажутся от поддержки старых iPhone и iPad

Разработчики одной из самых популярных мобильных игр огорчили игроков по всему миру.

Компания Niantic заявила, что более не будет поддерживать старые iOS-устройства. Теперь игра Pokemon Go не будет получать обновления на iPhone 5 и iPhone 5C.

Вместе с этим разработчики откажутся от поддержки iPad четвёртой версии (выходил в 2012 году) и более ранних версий планшета. Таким образом, Pokemon Go будет полноценно работать на всех устройствах Apple, которые обновились до iOS 11.

Такой шаг разработчики объяснили желанием улучшить игру. Сделать это можно только в рамках новой операционной системы iOS 11. В связи с этим Niantic отказалась от старых устройств.