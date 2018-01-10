Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 января 2018, 12:20

Авторы Destiny 2 отпразднуют День святого Валентина

Геймеры нашли в файлах игры намёки на соответствующее мероприятие. Разработчики подтвердили информацию.

Фото &copy;&nbsp;Bungie

Фото © Bungie

Пользователь Reddit под псевдонимом Ginsor обнаружил в файлах Destiny 2 информацию о будущем мероприятии Crimson Days. Впервые разработчики проводили его в 2016 году в первой части Destiny. Повод — празднование Дня святого Валентина.

По словам геймера, разработчики добавят новый контент, связанный с PvP-режимами и рейдом. В 2016 году в оригинальной Destiny на время мероприятия появились поединки 2 на 2.

После находки фаната Bungie подтвердила информацию о мероприятии. Разработчики всё же отпразднуют День святого Валентина в Destiny 2. Все подробности озвучены будут позже.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • bungie
  • destiny2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar