Авторы Destiny 2 отпразднуют День святого Валентина
Геймеры нашли в файлах игры намёки на соответствующее мероприятие. Разработчики подтвердили информацию.
Фото © Bungie
Пользователь Reddit под псевдонимом Ginsor обнаружил в файлах Destiny 2 информацию о будущем мероприятии Crimson Days. Впервые разработчики проводили его в 2016 году в первой части Destiny. Повод — празднование Дня святого Валентина.
По словам геймера, разработчики добавят новый контент, связанный с PvP-режимами и рейдом. В 2016 году в оригинальной Destiny на время мероприятия появились поединки 2 на 2.
После находки фаната Bungie подтвердила информацию о мероприятии. Разработчики всё же отпразднуют День святого Валентина в Destiny 2. Все подробности озвучены будут позже.