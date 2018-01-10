Авторы Destiny 2 отпразднуют День святого Валентина

Пользователь Reddit под псевдонимом Ginsor обнаружил в файлах Destiny 2 информацию о будущем мероприятии Crimson Days. Впервые разработчики проводили его в 2016 году в первой части Destiny. Повод — празднование Дня святого Валентина.

По словам геймера, разработчики добавят новый контент, связанный с PvP-режимами и рейдом. В 2016 году в оригинальной Destiny на время мероприятия появились поединки 2 на 2.