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Опубликовано 10 января 2018, 12:00

Как создавались визуальные эффекты для главного претендента на "Оскар"

Кадр видео&nbsp;vfxblog/ Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео vfxblog/ Скриншот © L!FE

Канадская команда профессионалов сотрудничала с Гильермо дель Торо и показала производственный процесс.

Студия MR. X работала над фильмом Гильермо дель Торо "Форма воды". Команда опубликовала двухминутное видео с рабочим процессом над одним из главных претендентов на "Оскар".

В подборку студии вошли кадры, показывающие, как различные сцены ленты выглядели на съёмочной площадке и в финальном варианте картины. Канадцы добавляли в ленту визуальные эффекты.

В фэнтезийной мелодраме "Форма воды" события разворачиваются в 1960-х годах на фоне холодной войны. В одной из секретных правительственных лабораторий США содержат человека-амфибию. Главная героиня влюбилась в него и пытается спасти от гибели.

В США фильм вышел в прокат 1 декабря. Российская премьера ожидается 18 января.

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Сергей Сурепин
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