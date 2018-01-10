Как создавались визуальные эффекты для главного претендента на "Оскар"

Канадская команда профессионалов сотрудничала с Гильермо дель Торо и показала производственный процесс.

Студия MR. X работала над фильмом Гильермо дель Торо "Форма воды". Команда опубликовала двухминутное видео с рабочим процессом над одним из главных претендентов на "Оскар".

В подборку студии вошли кадры, показывающие, как различные сцены ленты выглядели на съёмочной площадке и в финальном варианте картины. Канадцы добавляли в ленту визуальные эффекты.

В фэнтезийной мелодраме "Форма воды" события разворачиваются в 1960-х годах на фоне холодной войны. В одной из секретных правительственных лабораторий США содержат человека-амфибию. Главная героиня влюбилась в него и пытается спасти от гибели.