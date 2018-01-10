В ГД отклонили законопроект о госмонополии на производство этилового спирта

Согласно инициативе, его производством и оборотом на территории России могут заниматься только юридические лица, доля государства в уставном капитале которых составляет более 50%.

В Госдуме отклонили в первом чтении законопроект о введении с 2018 года госмонополии на производство и оборот этилового спирта, который инициировали депутаты от фракции "Справедливая Россия". Так, согласно законопроекту, заниматься такой деятельностью могут только те компании, доля государства в уставном капитале которых составляет более 50%. Импорт этилового спирта предлагалось запретить.

— Мы предлагаем осуществить поэтапный выкуп имеющихся частных производств из той прибыли, которую будут получать эти предприятия, поэтому никаких дополнительных расходов федерального бюджета не предусмотрено, — заявил депутат от "Справедливой России" Олег Нилов.