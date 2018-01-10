В Госдуме предложили изменить почтовый адрес Посольства США в РФ
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Так депутат Михаил Дегтярёв хочет ответить на идею американской стороны переименовать площадь перед Посольством РФ в честь Бориса Немцова.
Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв предложил присвоить новый почтовый адрес Посольству США в РФ. По его мнению, здание должно располагаться в Североамериканском тупике, 1. С соответствующей инициативой он обратился в столичную мэрию и Мосгордуму.
Отметим, что посольство располагается по адресу: Большой Девятинский переулок, 8. Как отметил Дегтярёв, речь идёт о почтовом адресе, так как улицу переименовывать никто не собирается.
— Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров, — цитирует ТАСС депутата.
Напомним, в декабре прошлого года профильный комитет горсовета Вашингтона утвердил проект закона, в котором говорилось о переименовании части улицы напротив Посольства России в честь Бориса Немцова. Как отмечалось, площадь Немцова появится на карте города уже 27 февраля.