В Госдуме предложили изменить почтовый адрес Посольства США в РФ

Так депутат Михаил Дегтярёв хочет ответить на идею американской стороны переименовать площадь перед Посольством РФ в честь Бориса Немцова.

Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв предложил присвоить новый почтовый адрес Посольству США в РФ. По его мнению, здание должно располагаться в Североамериканском тупике, 1. С соответствующей инициативой он обратился в столичную мэрию и Мосгордуму.

Отметим, что посольство располагается по адресу: Большой Девятинский переулок, 8. Как отметил Дегтярёв, речь идёт о почтовом адресе, так как улицу переименовывать никто не собирается.

— Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров, — цитирует ТАСС депутата.