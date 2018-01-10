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Регион
Опубликовано 10 января 2018, 18:36

Волгоградец сделал картину из GTA V

Фото: &copy; pikabu.ru

Фото: © pikabu.ru

Пользователь "Пикабу" потратил пятнадцать часов и две тысячи рублей на создание арт-объекта.

Житель Волгограда Иван Белкин сделал бумажный арт-объект, который он увидел в игре Grand Theft Auto V. Инструкцию по сборке картины он опубликовал на "Пикабу".

По словам волгоградца, на материалы он потратил две тысячи рублей. Разработка объекта заняла у него порядка пятнадцати часов свободного времени.

Фото: © pikabu.ru

Фото: © pikabu.ru

Белкин признался, что его очень впечатлили архитектура и арт-объекты в игре. Особенно он выделил инсталляцию в квартире одного из друзей главного героя. После этого россиянин решил сделать аналогичное панно из геометрических фигур, но уже для своей квартиры.

Всего для картины понадобилось 120 бумажных призм. В итоге Белкин купил пять листов дизайнерской бумаги (240 рублей за штуку), а также лист пенокартона для подложки (300 рублей).

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Сергей Сурепин
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