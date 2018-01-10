В России могут разрешить тестировать работников на алкоголь

Действующее законодательство не предусматривает прохождение медицинского освидетельствования по направлению работодателя.

В Госдуму РФ внесли законопроект, который даст право работодателям отправлять сотрудников на тестирование на алкоголь или наркотики. В случае отказа пройти освидетельствование работники могут быть уволены, говорится в тексте документа.

Авторы законопроекта, члены Совета Федерации, отмечают, что действующее законодательство не содержит механизма, позволяющего эффективно бороться с пьянством и наркоманией на производстве (которые, согласно Трудовому кодексу РФ, являются грубым нарушением).