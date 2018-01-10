В России могут разрешить тестировать работников на алкоголь
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Действующее законодательство не предусматривает прохождение медицинского освидетельствования по направлению работодателя.
В Госдуму РФ внесли законопроект, который даст право работодателям отправлять сотрудников на тестирование на алкоголь или наркотики. В случае отказа пройти освидетельствование работники могут быть уволены, говорится в тексте документа.
Авторы законопроекта, члены Совета Федерации, отмечают, что действующее законодательство не содержит механизма, позволяющего эффективно бороться с пьянством и наркоманией на производстве (которые, согласно Трудовому кодексу РФ, являются грубым нарушением).
— В целях снижения производственного травматизма и борьбы с распространением в обществе алкоголизма, наркомании и токсикомании необходимо предусмотреть в трудовом законодательстве право работодателя направить работника на медицинское освидетельствование при наличии подозрений о наличии у работника состояния алкогольного либо иного вида опьянения, — приводит ТАСС текст пояснительной записки.