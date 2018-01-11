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Регион
Опубликовано 11 января 2018, 08:19

Продолжение "Кремниевой долины" выйдет в марте

Кадр видео&nbsp;HBO

Кадр видео HBO

Пятый сезон популярного американского сериала о программистах обзавёлся датой выхода.

Телевизионная компания HBO опубликовала тизер пятого сезона "Кремниевой долины". Вместе с этим стала известна дата премьеры — 25 марта 2018 года.

В новом сезоне уже не снимался Ти Джей Миллер. Актёр играл персонажа Эрлиха Бахмана. Своё решение он объяснил тем, что создатели сериала в пятом сезоне предложили ему "сокращённую" роль.

Сериал рассказывает о друзьях-айтишниках. Они занимаются разработкой программного обеспечения. Программисты хотят добиться признания и заработать миллионы долларов.

Майк Джадж, Джон Альтшулер и Дэйв Крински выступают создателями и основными сценаристами сериала. Исполнительными продюсерами помимо Джаджа являются Алек Берг, Майкл Ротенберг и Том Лассалли.

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Сергей Сурепин
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