Режиссёр "Чудо-женщины" давит на жалость и просит "Оскара"
Кадр фильма "Чудо-женщина"/ © Кинопоиск
Пэтти Дженкинс призналась, что ей было достаточно сложно поддерживать баланс в своём фильме.
Режиссёр фильма "Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс намекнула киноакадемии, что её проекту пора дать серьёзную номинацию. Автор ленты с Галь Гадот в главной роли заявила, что женщинам-режиссёрам сейчас тяжело и их не замечают.
Вместе с этим Дженкинс призналась, что ей было не просто поддерживать баланс между серьёзностью и юмором в своём фильме. Однако она рада, что зрителям понравился выбранный тон. Режиссёр планирует придерживаться его в сиквеле.
Напомним, сейчас Warner Bros. продвигает "Чудо-женщину" сразу же в пятнадцати номинациях "Оскара". В их числе: "Лучший режиссёр" для Пэтти Дженкинс, "Лучшая актриса" для Галь Гадот и "Лучший фильм".
Премьера "Чудо-женщины" состоялась 1 июня 2017 года. При бюджете в 149 миллионов долларов фильм собрал более 821 миллиона долларов. Выход сиквела ожидается 31 октября 2019 года.