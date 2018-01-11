Режиссёр "Чудо-женщины" давит на жалость и просит "Оскара"

Пэтти Дженкинс призналась, что ей было достаточно сложно поддерживать баланс в своём фильме.

Режиссёр фильма "Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс намекнула киноакадемии, что её проекту пора дать серьёзную номинацию. Автор ленты с Галь Гадот в главной роли заявила, что женщинам-режиссёрам сейчас тяжело и их не замечают.

Вместе с этим Дженкинс призналась, что ей было не просто поддерживать баланс между серьёзностью и юмором в своём фильме. Однако она рада, что зрителям понравился выбранный тон. Режиссёр планирует придерживаться его в сиквеле.

Напомним, сейчас Warner Bros. продвигает "Чудо-женщину" сразу же в пятнадцати номинациях "Оскара". В их числе: "Лучший режиссёр" для Пэтти Дженкинс, "Лучшая актриса" для Галь Гадот и "Лучший фильм".