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Регион
Опубликовано 11 января 2018, 04:22

Анджелина Джоли больше не сможет усыновлять детей из Эфиопии

Анджелина Джоли с детьми. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Lucas Jackson

Анджелина Джоли с детьми. Фото: © REUTERS/Lucas Jackson

Эфиопия запретила иностранцам усыновлять детей на фоне опасений, что они подвергаются жестокому обращению за границей, сообщает Би-би-си.

Эфиопия — популярная страна для усыновления среди граждан США. Одной из самых знаменитых пар, кто принял ребёнка из Эфиопии, являются Брэд Питт и Анджелина Джоли. В июле 2005 года семья актёров удочерила местную девочку Захару.

В 2013 году в стране появился повод для обсуждения запрета на иностранное усыновление — американская пара убила принятую из Эфиопии девочку. После запрета в стране должны усилить механизмы поддержки сирот.

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Эмила Сидорова
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