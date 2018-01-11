Анджелина Джоли больше не сможет усыновлять детей из Эфиопии
Анджелина Джоли с детьми. Фото: © REUTERS/Lucas Jackson
Эфиопия запретила иностранцам усыновлять детей на фоне опасений, что они подвергаются жестокому обращению за границей, сообщает Би-би-си.
Эфиопия — популярная страна для усыновления среди граждан США. Одной из самых знаменитых пар, кто принял ребёнка из Эфиопии, являются Брэд Питт и Анджелина Джоли. В июле 2005 года семья актёров удочерила местную девочку Захару.
В 2013 году в стране появился повод для обсуждения запрета на иностранное усыновление — американская пара убила принятую из Эфиопии девочку. После запрета в стране должны усилить механизмы поддержки сирот.