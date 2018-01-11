Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 января 2018, 06:46

В Госдуме предложили разрешить родным посещать больных, находящихся в реанимации

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Депутат "Единой России" Николай Герасименко внёс на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, предполагающий разрешить родственникам посещать больных в реанимации и отделениях интенсивной терапии. Соответствующий документ был опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

— Проект федерального закона предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Порядок посещения пациентов при этом должен устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Автор законодательной инициативы отмечает, что на данный момент доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли со стороны главврачей.

BannerImage
Роман Босиков
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar