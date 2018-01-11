В Госдуме предложили разрешить родным посещать больных, находящихся в реанимации

Депутат "Единой России" Николай Герасименко внёс на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, предполагающий разрешить родственникам посещать больных в реанимации и отделениях интенсивной терапии. Соответствующий документ был опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

— Проект федерального закона предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Порядок посещения пациентов при этом должен устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.