Россия не будет направлять делегацию на сессию ПАСЕ в январе

Вице-спикер Госдумы отметил, что в работе ассамблеи необходимы сущностные изменения.

Россия не будет направлять свою делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это связано с тем, что в регламент ПАСЕ не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

— Но консультации с членами ПАСЕ на эту тему мы вели и будем вести дальше, — сказал он ТАСС, добавив, что дискриминация вредит прежде всего самой ассамблее. — Мы всё-таки пытаемся убедить лидеров политических групп, работников секретариата ПАСЕ и так далее в том, что необходимы сущностные изменения в работе организации.

Как отметил Толстой, многие относятся к этому с пониманием и соглашаются с такой позицией, однако какие-либо выводы можно будет делать после январской сессии.