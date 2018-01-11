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Регион
Опубликовано 11 января 2018, 10:20

Россия не будет направлять делегацию на сессию ПАСЕ в январе

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Вице-спикер Госдумы отметил, что в работе ассамблеи необходимы сущностные изменения.

Россия не будет направлять свою делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это связано с тем, что в регламент ПАСЕ не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

— Но консультации с членами ПАСЕ на эту тему мы вели и будем вести дальше, — сказал он ТАСС, добавив, что дискриминация вредит прежде всего самой ассамблее. — Мы всё-таки пытаемся убедить лидеров политических групп, работников секретариата ПАСЕ и так далее в том, что необходимы сущностные изменения в работе организации.

Как отметил Толстой, многие относятся к этому с пониманием и соглашаются с такой позицией, однако какие-либо выводы можно будет делать после январской сессии.

Напомним, в ноябре генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд допустил снятие санкций с России. В Киеве же заявили, что РФ не может быть возвращена в ПАСЕ, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

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Майя Селезнёва
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