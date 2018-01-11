Мексиканцы пересняли фильм "Горько!"
Фото: © Кадр из видео YouTube/Trailer "Hasta que la Boda Nos Separe
Теперь мы узнаем, как справляют свадьбы в Латинской Америке. Ждём обзор от BadComedian.
Мексиканская компания Lemon Films опубликовала дебютный трейлер комедии Hasta que la Boda Nos Separe ("Пока свадьба не разлучит нас"). Этот фильм — ремейк российской комедии Жоры Крыжовникова "Горько!".
Как и в оригинальной ленте, нас ждёт история влюблённых, которые не могут договориться с родителями о церемонии. В связи с этим они играют две свадьбы одновременно.
Премьера фильма — 30 марта 2018 года.
Права на мексиканскую адаптацию "Горько!" компания Bazelevs продала в марте 2016 года. Оригинальный фильм вышел в 2013 году. При бюджете в 1,5 миллиона долларов лента собрала более 25 миллионов долларов.