Marvel нашла сценариста для фильма героини Скарлетт Йоханссон

Фанаты ждали отдельную картину для этого персонажа с момента выхода "Железного человека — 2".

Сценарием фильма про Чёрную Вдову займётся Жаклин Шеффер. Сейчас производство ленты находится на ранней стадии.

Пока студия Marvel и Скарлетт Йоханссон, игравшая этого персонажа ранее, обсуждают, что они хотели бы получить от картины в итоге. Сольный фильм ещё не получил зелёный свет.

Ранее Жаклин Шеффер работала над фильмами "Таймер" и "Мистер Сташ". В основном режиссёр и сценарист занималась малобюджетными проектами. Также она напишет сценарий для ремейка "Отпетых мошенников" 1988 года с Энн Хэтэуэй.