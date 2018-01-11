Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 января 2018, 10:35

Marvel нашла сценариста для фильма героини Скарлетт Йоханссон

Фото: &copy; Flickr/marvelousRoland

Фото: © Flickr/marvelousRoland

Фанаты ждали отдельную картину для этого персонажа с момента выхода "Железного человека — 2".

Сценарием фильма про Чёрную Вдову займётся Жаклин Шеффер. Сейчас производство ленты находится на ранней стадии.

Пока студия Marvel и Скарлетт Йоханссон, игравшая этого персонажа ранее, обсуждают, что они хотели бы получить от картины в итоге. Сольный фильм ещё не получил зелёный свет.

Ранее Жаклин Шеффер работала над фильмами "Таймер" и "Мистер Сташ". В основном режиссёр и сценарист занималась малобюджетными проектами. Также она напишет сценарий для ремейка "Отпетых мошенников" 1988 года с Энн Хэтэуэй.

Напомним, Скарлетт Йоханссон сыграла Чёрную Вдову уже в шести фильмах Marvel. В 2018 году её героиня примет участие в "Войне бесконечности". Впервые шпионка Наташа Романова появилась во второй части "Железного человека" в 2010 году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Скарлетт Йоханссон
  • мстители
  • Marvel
  • мстителивойнабесконечности
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar