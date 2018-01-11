Marvel нашла сценариста для фильма героини Скарлетт Йоханссон
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Фанаты ждали отдельную картину для этого персонажа с момента выхода "Железного человека — 2".
Сценарием фильма про Чёрную Вдову займётся Жаклин Шеффер. Сейчас производство ленты находится на ранней стадии.
Пока студия Marvel и Скарлетт Йоханссон, игравшая этого персонажа ранее, обсуждают, что они хотели бы получить от картины в итоге. Сольный фильм ещё не получил зелёный свет.
Ранее Жаклин Шеффер работала над фильмами "Таймер" и "Мистер Сташ". В основном режиссёр и сценарист занималась малобюджетными проектами. Также она напишет сценарий для ремейка "Отпетых мошенников" 1988 года с Энн Хэтэуэй.
Напомним, Скарлетт Йоханссон сыграла Чёрную Вдову уже в шести фильмах Marvel. В 2018 году её героиня примет участие в "Войне бесконечности". Впервые шпионка Наташа Романова появилась во второй части "Железного человека" в 2010 году.